Москва, 24 ноября, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла проект бюджета Пенсионного фонда РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

При формировании доходной части бюджета Фонда учтено продление «моратория» на 2022 год на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

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Предусмотрена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля на 2,6% (в 2022 г. — на 8,5%, 2023 г. — на 0,9%); страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января на 6,3% (в 2022 г. — на 5,9%, в 2023 г. — на 5,6%). Кроме того, запланировано ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам и обеспечение роста пенсии к 2024 году до 20 тыс. рублей. Размер этого вида пенсий составит на конец 2021 г. 17 406,05 рублей.

Член Совфеда Елена Бибикова также рассказала о повышении с 1 февраля ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий.