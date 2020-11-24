Колпино, Санкт-Петербург, 24 ноября, 2020, 14:33 — ИА Регнум. К месту захвата детей в заложники в Колпино под Петербургом прибыло спецподразделение «Гром». Об этом 24 ноября сообщает телеканал «78».

Мвд.рф Спецподразделение «Гром»

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват детей в заложники в Колпино — трансляция»

В настоящий момент оперативники и спецназовцы решают, будут ли они штурмовать квартиру, с преступником ведутся переговоры.

«Многодетный отец общается через дверь, но не открывает», — уточняет источник.

Напомним, местный житель выгнал из дома жену и заперся с шестью своими детьми, угрожая их убить. Мужчина вооружен топором и ножом, возможно, у него также есть огнестрельное оружие. Мотивы и требования преступника выясняются.