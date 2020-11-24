Ярославль, 24 ноября, 2020, 14:07 — ИА Регнум. В Ярославле по решению городских властей уволена директор спортивной школы олимпийского резерва №15 Елена Дворникова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на самого директора. Коллектив спортшколы и родители занимающихся там детей начали сбор подписей под коллективным обращением о том, чтобы оставить директора на свой должности.

СШОР 15 Елена Дворникова

«Сегодня меня вызвали в управление физкультуры и спорта мэрии и дали ознакомиться с приказом об увольнении по решению работодателя. Причины в приказе не указаны. Сегодня мой последний день работы», — рассказала в интервью ИА REGNUMЕлена Дворникова.

В самой спортшколе увольнение связали с тем, что директор выступила против перевода занятий отделения спортивной гимнастики в другое помещение. По решению управления физкультуры и спорта мэрии предлагается перевести спортсменов из дворца спорта «Автомобилист» на улице Свердлова в комплекс «ЯрБатут» на улицу Республиканская, где работает школа акробатики СШОР№8. В ответ родители и тренерский состав школы спортивной гимнастики составили обращение с протестом, которое было направлено заместителю мэра Ярославля Елене Новик и директору департамента по физической культуре правительства Ярославской области Сергею Панчишному.

СШОР 15 Занятия в спортшколе

«В настоящее время в школе на отделении спортивной гимнастики занимается 280 человек на бюджетной основе и около 160 детей на платной основе. Достигнутые высокие результаты — это показатель не только слаженной работы всего коллектива школы, но и показатель организации тренировочною процесса. Это стало возможным, благодаря договору о сотрудничестве МУ СШОР № 15 с МОУ «Средняя школа № 7» г. Ярославля (ул. Победы, д. 46), который включает в себя организованное сопровождение детей после учебных занятий до занятий гимнастикой. Переезд в МОК «Ярбатут» внесет отрицательные коррективы в тренировочный процесс. Расположение спортивного зала на ул. Республиканской таково, что отсутствует и транспортная доступность до СОШ № 7 и, соответственно, «пешеходная». Это означает, что спортсмены потеряют возможность двухразовых тренировок в день, что заложено в программе спортивной подготовки по спортивной гимнастике», — отмечалось в обращении.

После увольнения директора родители и тренерский состав СШОР №15 готовят новое коллективное обращение с требованием сохранить Елену Дворникову на своем посту. Ярославская школа спортивной гимнастики хорошо известна в стране и в мире. Здесь занималась серебряный призер Олимпийских игр Елена Грошева, чемпионка мира Светлана Агапова. Сейчас в школе тренируются участница молодежной сборной России по спортивной гимнастике, победители и призеры Всероссийских соревнований.