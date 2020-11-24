Москва, 24 ноября, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Власти 35 российских регионов ещё не приступили к освоению средств, выделенных им для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 24 ноября на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края Палата для больных COVID-19 в Забайкальском крае

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Она сослалась на итоги мониторинга, который показал отсутствие контрактов и начала работ с использованием выделенных средств. При этом в части этих регионов сложилась довольно напряжённая ситуация с заболеванием COVID-19, добавила вице-премьер.

В 20 регионах не заключены контракты на поставку лекарств от коронавируса, указала она. На эти цели из резервного фонда правительства выделено более 5 млрд рублей.

«Исполнение доведённых объемов бюджетных ассигнований составляет ноль», — подчеркнула она.

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