Саратов, 24 ноября, 2020, 13:49 — ИА Регнум. В Саратовской области министр здравоохранения Олег Костин провел совещание с руководителями и представителями частных и ведомственных медорганизаций, имеющих компьютерные томографы. Собравшиеся обсудили возможность применения оборудования при проведении исследований пациентам с подозрением на пневмонию.

Minzdravkk.ru Врач делает компьютерную томографию

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Мощность частных организаций позволит до конца года дополнительно к ранее распределенным объемам провести более 2,5 тыс. исследований и тем самым разгрузить очередность в государственных больницах.

Жителей области информируют, что проводить бесплатные исследования на томографе будут строго по медицинским показаниям и направлению врача.

ИА REGNUM напоминает, кабинеты компьютерной томографии в государственных учреждениях Саратовской области перевели на круглосуточный режим работы. Соответствующее поручение дал облминздраву председатель правительства Роман Бусаргин. Всего в медучреждениях области имеются 26 аппаратов КТ, в том числе в ковидных госпиталях. Кроме этого, закуплено еще четыре аппарата КТ, которые установят в поликлиниках №2 и №6, в Саратовской городской клинической больнице №10 и городской детской больнице №7.

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