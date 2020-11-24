Иркутск, 24 ноября, 2020, 13:39 — ИА Регнум. В Иркутской области, где отмечена достаточно сложная обстановка с распространением коронавируса, могут появиться ковидные центры на базе поликлиник. Об этом сегодня, 24 ноября, в ходе рабочего визита в Приангарье, заявил сибирский полпред Сергей Меняйло. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (слева) и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев беседуют с медиками Приангарья

Поясняя необходимость в данной инновации, Сергей Миняйло, в частности отметил: «Весной большая нагрузка была на стационары, сейчас она легла на поликлиники. Фактически они становятся ковидными. На врачей первичного звена легла большая нагрузка — поток пациентов возрос. Нужно рассмотреть возможность создания при поликлиниках ковидных центров. Это поможет развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и другими заболеваниями. Кроме того, у вас есть врачи старше 65 лет, которые находятся на изоляции. Их можно привлечь к оказанию дистанционных консультаций».

Вместе с тем, по оценке сибирского полпреда, в Иркутской области сложилась не самая плохая ситуация с заболеваемостью COVID-19.

«Выстроена система профилактики и лечения. На хорошем уровне тестирование. Но нужно продолжать работу по наращиванию объемов проводимых исследований. Да, есть зоны риска, и с ними нужно работать. Борьба с коронавирусом — это сейчас общая задача», — подчеркнул Сергей Меняйло.

Он отметил, что потоки поступающих вопросов необходимо разделить по трем направлениям: сдача тестов и работа лабораторий, закрытие больничных листов и лечение амбулаторных пациентов. Для этого для работы на горячей линии необходимо привлечь специалистов профильных региональных министерств. Все это позволит повысить качество и оперативность работы с поступающими на горячую линию вопросами.

В ходе визита в Иркутскую область полпред Президента РФ посетил и станцию скорой помощи. Сейчас на линии работают 56 бригад. Сергею Меняйло продемонстрировали работу мобильного автоматизированного места врача. С помощью специальной программы в компьютерном планшете доктора могут в режиме реального времени отслеживать наличие свободных коек в стационарах.

«Ситуация со свободным коечным фондом на сегодня выровнялась. 20 ноября открыты дополнительно инфекционное отделение в Иркутской городской клинической больнице №3 на 90 коек, второй корпус в Ангарском перинатальном центре на 104 койки.

В целом, все медицинские учреждения, занимающиеся лечением больных коронавирусной инфекцией обеспечены необходимыми лекарствами, СИЗами и оборудованием. Организована работа единой информационной системы, в которую все медучреждения загружают данные о имеющихся и необходимых препаратах», — доложил глава региона Игорь Кобзев.

В ходе посещения лаборатории Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра руководитель области и полномочный представитель президента обсудили вопрос увеличения количества тестов на COVID-19.

На сегодняшний день сделаны абсолютно все тесты, которые находились на длительном хранении в замороженном виде. На данные момент в сутки в регионе выполняется порядка 10 тысяч тестов. В планах увеличить их количество до 16 тысяч.

Полпред подчеркнул, что необходимо усилить работу с обращениями граждан, которые поступают в органы власти, по вопросам неудовлетворительного качества оказания медицинской помощи. В связи с этим было отмечено, что консультацию можно будет получить и по номеру единой информационной линии «122». К концу недели она начнёт работать в Приангарье. Для удобства звонящих будет работать «Голосовой помощник». Он сможет в автоматическом режим распределять вопросы по конкретным специалистам.

«Важно в кратчайшие сроки рассматривать обращения, а также принимать необходимые управленческие решения», — подчеркнул сибирский полпред. Также он предложил аптечным сетям региона рассмотреть возможность снижения торговой наценки на жизненно важные препараты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам недели (18−24 ноября 2020 года) Алтайский край и Иркутская область разделили второе место среди регионов Сибири с самой высокой долей выздоровевших среди носителей SARS-CoV-2. Данные регионы занимают 12 строчку российского рейтинга.