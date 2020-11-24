Москва, 24 ноября, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Туроператоры определили лидирующие маршруты сезона 2021 года для жителей РФ, сообщил генеральный директор национального туроператора АЛЕАН Илья Уманский.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Семья на вершине горы Ай-Петри. Крым

Так, в число лидирующих маршрутов по акции раннего бронирования войдут Сочи, Крым и Анапа.

«На эти направления придется около 60 процентов всех летних продаж», — цитирует его портал Ассоциации туроператоров России.

По его словам, средняя продолжительность отпуска увеличится до 10 дней в связи с тем, что большинство туристов отдадут предпочтение поездкам на личном авто — уже сейчас каждая пятая заявка на следующий год приходится на отель с собственной парковкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что у России сохраняется большой нераскрытый потенциал для развития внутреннего туризма.

По её словам, у России наблюдается серьёзное отставание от западных стран по количеству внутренних поездок по стране (0,4 поездки с ночевкой на жителя в год), вкладу отрасли в ВВП (3,9%), экспорту услуг и количеству рабочих мест. Для сравнения: первый показатель для США составляет 7%, а второй — 14,3% для Испании.

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