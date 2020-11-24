Санкт-Петербург, 24 ноября, 2020, 13:33 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд принял к производству административный иск троих медиков к администрации Центрального района Петербурга из-за невыплаты коронавирусных компенсаций. Об этом 24 ноября сообщили в суде.

Дарья Драй ИА REGNUM Медработник в защитном костюме

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В июле и августе 2020 года фельдшеры Городской станции скорой медицинской помощи Татьяна Андреева, Наталья Романова и Ирина Ершова получили отказ в единовременной выплате для пострадавших вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19.

Им отказали на основании того, что заболели они якобы при обстоятельствах, не связанных с непосредственным оказанием помощи пациентам.

Однако трое фельдшеров с этим не согласны, они утверждают, что признаны медиками, пострадавшими на работе. Истцы просят суд решения об отказе в выплатах отменить и пересмотреть в их пользу.

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Это уже не первый случай, когда врачи вынуждены идти в суд, чтобы добиться выплат. Ранее девять медиков подали коллективный иск к комитету по социальной политике Петербурга. Он зарегистрирован в Куйбышевском районном суде.

Напомним, в Петербурге врачам полагается 300 тыс. рублей, если они заразились коронавирусом на работе, 500 тыс. рублей в случае наступления инвалидности, 1 млн рублей выплачивают семье погибшего медика.