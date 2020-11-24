Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 ноября, 2020, 13:22 — ИА Регнум. В детском саду «Дюймовочка» в городе Переславль-Залесский Ярославской области ушли на больничный 27 сотрудников, треть детей также не посещает дошкольное учреждение из-за холода в помещениях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Переславского городского округа.

Ds1-prs.edu.yar.ru Детский сад «Дюймовочка»

Родители дошкольников в интервью местным СМИ сообщают о том, что температура в помещениях детсада едва превышает 10 градусов, дети ходят в уличной одежде.

«Я пыталась позвонить в детский сад — никто не подходит. Звоню в МЧС по 101 — мне говорят, что они таким не занимаются, отправили в единую дежурно-диспетчерскую службу. Там тоже говорят, что таким не занимаются, но планового отключения по их информации нет. Опять отправили звонить в детский сад. Круг замкнулся. В итоге, отчаявшись, позвонила в полицию и попросила проверить информацию о плохом отоплении. Вскоре мне позвонили из отдела по делам несовершеннолетних и пригласили на пояснение. Пришла туда ближе к вечеру. Меня опросили и сказали, что там сегодня все починили, стало прогреваться и когда пришёл инспектор, уже догрелось аж до 17 градусов (?!!). Я спросила, все ли группы проинспектировали, оказалось — просто собрали информацию у сотрудника, который выписал на бумажку», — приводит портал «ЯрНьюс» слова жительницы Переславля Натальи Власовой.

Родители готовят коллективное обращение к властям. Между тем, в администрации городского округа сообщили, что о проблеме с отоплением известно с прошлого года.

«Осенью 2019 года из-за проблем с подачей и циркуляцией теплоносителя в здании детского сада «Дюймовочка» был установлен насос на систему теплоснабжения. В начале отопительного сезона осенью 2020 года все помещения прогревались. Как только поступило сообщение о возобновлении проблемы, ситуация была сразу взята на контроль. В учреждение выходил с проверкой теплового режима первый заместитель главы администрации Максим Васильков, работники МУП «Теплосервис» проводили повторную регулировку системы. В пятницу, 20 ноября, проведены ремонтные работы, направленные на улучшение работы теплоузла и установленного насоса. Вчера бригада МУП «Сервис» и представители МУП «Теплосервис» проводили регулировку давления во внутренней системе отопления, чтобы обеспечить равномерное и полное прогревание всего здания, сегодня работы продолжаются», — пояснили в администрации городского округа.

Родители жалуются и на то, что в детском саду не хватает воспитателей и связывают это с коронавирусной инфекцией. Представители учредителя информацию о COVID-19 не подтвердили, но и не опровергли.

«Предписаний о введении карантина или режима самоизоляции сотрудников по контакту с заболевшими коронавирусной инфекцией от Роспотребнадзора не поступало. На больничном (на сегодня) находятся 27 сотрудников, 11 из них — педагогические работники, в том числе 7 воспитателей (есть среди них те, кто на больничном, так как возраст 65+)», — рассказали в администрации Переславля-Залесского.

Согласно данным сайта дошкольного учреждения, педагогический коллектив «Дюймовочки» состоит из 26 человек, общее количество сотрудников не уточняется. По официальным данным детский сад посещает 144 ребенка из 222 зачисленных. 20 малышей болеют ОРВИ, остальные не ходят в детский сад по заявлениям родителей.