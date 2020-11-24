Москва, 24 ноября, 2020, 13:18 — ИА Регнум. В настоящее время уровень летальности от COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, составляет в России 1,7%. Об этом 24 ноября на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека сообщил замглавы российского Минздрава Олег Гриднев.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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«Летальность по Российской Федерации составляет 1,7%», — заявил он.

Также Гриднев добавил, что избыточная смертность может быть из-за причин, не связанных с коронавирусом, так как во время пандемии сократилось число обращений в отделения неотложной помощи пациентов, у которых серьезные диагнозы и хронические заболевания.

Кроме того, он отметил, что с марта текущего года зафиксировано уменьшение посещаемости отделений неотложной помощи на 50% и количество посещений медиками пациентов с хроническими заболеваниями на 30−50%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у коронавирусной инфекции появляется сезонный характер, и данный вирус становится в один ряд с другими сезонными вирусами.