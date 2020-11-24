Лондон, 24 ноября, 2020, 13:11 — ИА Регнум. В Английской премьер-лиге (АПЛ) заявили, что рады возвращению зрителей на трибуны. Об этом 24 ноября сообщается на сайте АПЛ.

(сс) damonify Зрители на трибуне

«Болельщиков очень не хватает на матчах Премьер-лиги, поэтому мы рады заявлению премьер-министра о возвращении зрителей на трибуны впервые с марта, пусть и в небольших количествах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лига ставит целью увеличения числа зрителей на стадионах до более существенного уровня.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании разрешила болельщикам посещать спортивные мероприятия со 2 декабря. При этом на матчах смогут находиться не более 4 тыс. зрителей.