Москва, 24 ноября, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Поправками ко второму чтению федерального бюджета на 2021−2023 годы предусмотрены средства на помощь пострадавшим в ходе теракта в Беслане (Северная Осетия), передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM В память о жертвах трагедии в Беслане

«Сегодня в бюджете заложено более 125 млн рублей на программу дополнительной помощи пострадавшим от трагических событий тех дней», — сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Деньги пойдут на программу дополнительной помощи пострадавшим в трагических событиях — в том числе, инвалидам I и II группы, которым требуется высокотехнологичное лечение.

Инициативу поддержал президент РФ, предложение депутаты «Единой России» прорабатывали совместно с правительством.