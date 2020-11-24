Симферополь, 24 ноября, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Четыре террористических акта предотвращено на территории Крыма за курортный сезон 2020 года. Об этом заявил 24 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Железнодорожный вокзал. Севастополь, Крым

«Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта», — цитирует Патрушева Интерфакс.

Как сообщало ИА REGNUM, так, весной 2020 года силовики объявили о предотвращении террористического акта на рынке Симферополя, тогда были задержаны несколько человек — радикалов, намеревавшихся взорвать самодельную бомбу.