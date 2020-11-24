Кондрово, Калужская область, 24 ноября, 2020, 14:21 — ИА Регнум. В городе Кондрово Калужской области создана территория опережающего социально-экономического развития. Постановление об этом утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Nedelya40.ru Кондрово официально получило статус ТОСЭР

В числе потенциальных резидентов ТОСЭР «Кондрово» — производители холодильного оборудования и бакалейных товаров. Создание территорий опережающего социально-экономического развития направлено на улучшение инвестиционного климата моногородов за счет предоставления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР, что позволит привлечь инвесторов, создать рабочие места, активизировать местный бизнес и повысить качество жизни в городе. Минимальный объем капитальных вложений резидента территории опережающего развития, осуществляемых в рамках инвестиционного два проекта, реализуемого указанным резидентом в отношении соответствующих видов экономической деятельности, составляет 2,5 млн рублей, минимальное количество новых постоянных рабочих мест составляет 10 единиц.

Напомним, статус «территория опережающего социально-экономического развития» в 2017 году получил калужский моногород Сосенский. В настоящее время у ТОСЭР «Сосенский» три резидента, один из которых начал строительство предприятия в августе 2020 года, сообщает Агентство регионального развития Калужской области.