Томск, 24 ноября, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Следователи в Томской области организовали проверку в детском саду, где, по информации из соцсетей, воспитанников заставляли мыть полы и унитазы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

Как отмечается, таким образом детей наказывали за плохое поведение.

«Следователи СО по Советскому району г. Томск в рамках доследственной проверки выясняют обстоятельства, изложенные в распространенной информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

По данным СМИ, руководство дошкольного учреждения начало по факту происшествия внутреннее расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инцидентом заинтересовались в прокуратуре, где назвали применяемые методы воспитания непедагогическими.