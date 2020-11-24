Москва, 24 ноября, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Так как президент России Владимир Путин является главой государства, он не может быть добровольным участником вакцинации от коронавируса до того, как будут завершены испытания такой вакцины. Об этом 24 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин в защитном костюме в ходе осмотра больницы в московском посёлке Коммунарка, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус

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"У нас же не началась еще широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие — это невозможно», — заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, почему президент РФ до сих пор не сделал себе прививку от SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в России становится более сложной, она (ситуация) остается контролируемой.