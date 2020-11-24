Москва, 24 ноября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России от коронавирусной инфекции застраховались 496 тыс. жителей страны. Об этом 24 ноября сообщил замглавы Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов в ходе конференции по страхованию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масочный режим в период пандемии коронавируса

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Также он отметил, что объем собранной страховыми компаниями премии составил 1,6 млрд рублей с коэффициентом убыточности менее 7%, при этом выплаты по таким страховкам лишь в небольшой степени превысили 109 млн рублей.

«Связано это в том числе, вероятно, с тем, что те лица, которые страхуются от коронавирусной инфекции, они еще, вероятно, лучше соблюдают масочно-перчаточный режим, поэтому, соответственно, берегут себя», — добавил Козлов, слова которого приводит «Интерфакс».

Кроме того, он уточнил, что страховая премия по такого рода полисам составляет 3,2 тыс. рублей, а выплата — 48,6 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, вероятнее всего, коронавирусная инфекция будет возвращаться каждый год, наиболее активной становясь в холодное время года.