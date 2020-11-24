Подгорица, 24 ноября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Согласно новым данным Центробанка Черногории по платежному балансу с зарубежными странами, доход Черногории от иностранных туристов с начала 2020 года до конца сентября составил 100 миллионов евро, тогда как за аналогичный период прошлого года он составил 978 миллионов евро, пишет издание Vijesti.

Андрей Грук ИА Красная Весна Флаг Черногории над Которским заливом, Котор, Черногория

Иностранные доходы от туризма являются наиболее важной статьей при расчете экспорта товаров и услуг, на который, согласно методологии статистического управления Монстат, приходится одна треть стоимости валового внутреннего продукта.

Из-за резкого сокращения доходов в важнейшей отрасли экономики общий спад экономики может приблизиться к цифре в 20 процентов. Это приведет к увеличению государственного долга примерно до 100 процентов ВВП.

Экспорт услуг за девять месяцев составил 491 миллион евро, тогда как в прошлом году за тот же период он составил полтора миллиарда.