Москва, 24 ноября, 2020, 12:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин ещё не привился от коронавируса, поскольку в России ещё не началась массовая вакцинация населения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«У нас же не началась еще широкая вакцинация», — сказал Песков.

По его словам, Путин не может принять участие в вакцинации от коронавируса в качестве добровольца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения от коронавируса запланирована на начало 2021 года.