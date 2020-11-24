Москва, 24 ноября, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Основной причиной увеличения состояния главы компании Tesla Илона Маска стал рост капитализации Tesla. В январе 2020 года она составляла менее $100 млрд, а сейчас оценивается примерно в $500 млрд, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Эдуард Мане. Мальчик, пускащий мыльные пузыри (фрагмент). 1869

«Не стоит преувеличивать эти цифры, это не реальные деньги, а по большому счету виртуальные — капитализация доли Маска на бирже.

Если бы он захотел продать свою долю, то вряд ли нашел бы покупателя примерно на эту сумму. Никто не знает — пузырь Tesla или нет, каждый решает сам. Я бы эти акции не купил.

Но акции растут в цене, только когда их покупают. А Tesla — это так называемые модные бумаги, их выбирает молодежь по всему миру.

Мне кажется, нужно предпочесть национальных чемпионов своих секторов с хорошими дивидендами или денежными потоками. В России это, например, «Сбер».

Дивидендная доходность 9%, плюс «Сбер» в наибольшей степени выиграет от восстановления экономики после пандемии COVID-19», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск, возглавляющий американские компании Tesla и SpaceX, поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира, потеснив одного из основателей Microsoft Билла Гейтса.

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