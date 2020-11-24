Москва, 24 ноября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Пенсионная система в России в серьезном организационном и финансовом кризисе. И по объективным причинам — демографические ямы разной интенсивности, и субъективным причинам — изменения прошлых лет были путанными, пенсионерам кажутся непонятными, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист Алексей Бушуев.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

«Даже председатель комитета Совета Федерации по социальной политике лена Бибикова специально поясняет: «То есть пенсия увеличится почти на тысячу», чтобы понятно было, о чем речь.

Намерение сделать так чтобы та часть, за которую точно отвечает государство росла, обгоняя инфляцию, можно было бы рассматривать как позитивный фактор, но система нуждается в реанимации, будущие пенсионеры в ясности, а действующие — в конкретной поддержке. Пока видим только планы по действующим пенсионерам.

Интрига 2021 года будет состоять в том, как именно будут покрывать дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ. Вариантов тут не так много, глобально их всего два.

Или властям откладывать реформу на потом и отбиваться разовыми повышениями или их обещаниями, или признать, что не можем мы себе позволить идею «кто как зарабатывал, то так и будет получать», но твердо стоим на том, что у всех будет одинаковая, но достойная пенсия.

Тут интересно понаблюдать — это тенденция на то, что парламент на самом деле возьмется за контроль правительства РФ, в том числе через пенсионные дела, или это традиционные предновогодние обещания подарков?

Иначе говоря, власти «уже стараются» или по прежнему «хотя бы пытаются» что-то сделать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, все страховые пенсии в России будут проиндексированы в следующем году на 6,3%, заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

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