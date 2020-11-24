Ярославль, 24 ноября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. В Ярославле полковник полиции, совершивший смертельное ДТП, уволен из органов внутренних дел. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области Владимир Завражный

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября на дороге Ярославль — Любим съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Форд-Фокус», 42-летняя пассажирка погибла на месте. За рулем находился сотрудник УМВД по Ярославской области, полковник полиции Владимир Завражный. В отношении начальника отдела профессиональной служебной и физической подготовки управления по работе с личным составом УМВД была начата служебная проверка.

«У водителя было установлено состояние алкогольного опьянения. По результатам служебной проверки, назначенной руководством УМВД России по Ярославской области, сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Как рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда, Владимир Завражный обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он помещен под домашний арест на срок до 14 декабря 2020 года.