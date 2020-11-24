Махачкала, 24 ноября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Незаконная алкогольная продукция на сумму свыше 78 млн рублей изъята правоохранительными органами в Дагестане за 10 месяцев 2020 года. Об этом на заседании рабочей группы по вопросам реализации госполитики в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в республике доложил замначальника управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по региону Багавдин Гаджиев, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства субъекта.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР Правосудие

По словам Гаджиева, за январь-октябрь текущего года в Дагестане было выявлено два цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Из незаконного оборота за этот период изъято более 65,5 тыс. бутылок алкогольной продукции, почти 318 тыс. литров этилового и более 69 тыс. литров коньячного спирта, около 646 тыс. 880 литров виноматериала и другая продукция. Всего в этой сфере в республике в текущем году выявлено 123 преступления, по которым возбуждено 103 уголовных дела. К настоящему времени к ответственности привлечены 75 человек.

Зампредседателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании сообщил, что в настоящее время в республике на производство спирта и спиртосодержащей продукции имеют лицензию 16 предприятий. По данным вице-премьера, в текущем году в регионе в производстве вина и шампанского наблюдается рост, а по коньяку и водке — спад.