Москва, 24 ноября, 2020, 12:12 — ИА Регнум. В России может появиться пантеон героев страны. С соответствующим предложением в ходе Всероссийского открытого урока, посвященного Александру Невскому, выступил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Цитата из к∕ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР «Если кто с мечом к нам войдёт, то от меча и погибнет»

«Предлагаю создать пантеон героев. Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти и благодаря заслугам которых сформировалась культура и история нашей страны», — сказал Кравцов.

По его словам, такой национальный пантеон должен связать подвиги жителей страны всех поколений, чтобы каждый мог увидеть историю России в лицах и оценить вклад каждого из героев в сохранение России и её развитие.