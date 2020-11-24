Москва, 24 ноября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. У коронавирусной инфекции появляется сезонный характер, и данный вирус становится в один ряд с другими сезонными вирусами. Такое мнение 24 ноября высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Николай Богданов-Бельский. Дети с санями

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«Он (коронавирус — ред.) обретает свою сезонность, становится в линейку других сезонных вирусов», — заявила она.

Также Попова отметила, что сезонность SARS-CoV-2 становится все более ярко выраженной, так как в холодное время в Северном полушарии он был более распространён в Европе, а во время холодного периода в Южном полушарии — более распространён там.

«Он будет приходить, скорее всего, каждый год, то есть он встраивается в цепочку и будет активничать в холодный период года», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что начало массовой вакцинации населения от коронавируса планируется с начала 2021 года.