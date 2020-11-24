Москва, 24 ноября, 2020, 12:09 — ИА Регнум. В Москве средний возраст женщин, впервые рожающих ребёнка, составляет 29 лет. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе управления ЗАГС.

Николай Терпсихоров. Окно в мир. 1928

Отмечается, что этот возраст не изменился по сравнению с 2019 годом. Кроме того, в Москве на 10% выросло число молодых женщин, впервые родивших в возрасте 20 лет.

Средний возраст, при котором жительницы Москвы рожают детей, составил 32 года. Примерно у 40% из них ребёнок является первым.