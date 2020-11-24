Москва, 24 ноября, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отказаться от премирования чиновников в 2021 году и направить эти деньги на другие нужды, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Николай Васильевич Неврев. Чиновник 1888

Проект федерального бюджета предполагает в 2021 году расходы на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих на 199 млрд 331 млн 186,4 тыс. рублей.

«Что-то мне подсказывает, что чиновники обойдутся без премий, и предложение нашей фракции — из этих 200 млрд направить на другие статьи», — заявил Миронов.

По его словам, 56 млрд рублей предлагается направить на индексацию пенсий работающих пенсионеров, 16 млрд — на индексацию пенсий военных пенсионеров, 30 млрд — на выплаты «детям войны» и так далее.

Госдума во втором чтении обсудит проект федерального бюджета на 2021−2023 гг.