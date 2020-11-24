Чебоксары, 24 ноября, 2020, 11:32 — ИА Регнум. В Чувашии запущен центр управления регионом (ЦУР), который будет координировать работу органов власти по проблемам с населением. Курировать работу будет администрация главы республики, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Cap.ru ЦУР в Чувашии

Новая структура утверждена распоряжением главы Чувашии Олегом Николаевым 28 сентября 2020 года, сейчас она начинает работу по мониторингу и обработке обращений от жителей «из разных открытых источников». Будут обрабатываться жалобы по всем основным сферам — в частности, по работе здравоохранения, ЖКХ, социально-культурной и транспортной отраслях. На их основе в режиме реального времени формируется «тепловая карта», которая будет отображать системные проблемы в регионе.

Власти заверяют, что ЦУР позволит предотвращать прогнозируемые проблемные ситуации, более эффективно анализировать и предлагать комплексные решения. Обработанные обращения будут передавать профильным органам государственной и муниципальной власти «для последующего принятия решения». Координацией деятельности центра управления регионом будет заниматься администрация главы Чувашии.

Базовой платформой стала федеральная аналитическая система «Инцидент Менеджмент». В Чувашии за два года через систему было отработано свыше 25 тыс. запросов от жителей республики. По оценке властей, уровень удовлетворенности граждан ответами составил 87%.

Как сообщало ИА REGNUM, центры управления регионами создаются во всех субъектах по поручению президента России Владимира Путина. Одним из первых регионов, где создан ЦУР, стала Ульяновская область: первой площадкой был выбран Ульяновск, так как на него приходится 72% обращений жителей области. Ульяновские власти отмечают, что горожане могут обратиться с вопросом по телефону, электронной почте, через социальные сети или с помощью мобильного приложения. В Ульяновской области также появятся муниципальные ЦУРы: пилотными площадками стали Карсунский и Кузоватовский районы, ещё одно муниципальное образование будет определено среди тех, кто подаст заявки. Центры должны заработать к осени 2021 года.