Ярославские власти дали прогноз восстановления экономики региона
Ярославль, 24 ноября, 2020, 11:29 — ИА Регнум. В 2020 году в Ярославской области ожидается снижение числа занятых в экономике. Об этом говорится в прогнозе баланса трудовых ресурсов региона на ближайшие три года. Прогноз разработан департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области и утвержден постановлением правительства области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В 2019 году численность занятых в экономике составляла 607,4 тысячи человек, в 2020 году прогнозируется снижение до 595,8 тысячи. Это обусловлено экономическими последствиями распространения новой коронавирусной инфекции. Восстановление экономики власти ожидают лишь в 2023 году, когда по прогнозу численность занятых вырастет до 605,9 тыс. человек.
Численность зарегистрированных безработных, по оценочным данным 2020 года, составит 25 тысяч человек.
К 2023 году число безработных по прогнозу снизится до 9,7 тысячи человек. Департамент связывает это с государственной программой «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2020—2024 годы, а также с реализацией национальных проектов. При этом численность трудовых ресурсов (то есть тех, кто может трудиться) продолжит снижение.
В прогнозе названы отрасли, которые больше других пострадали от пандемии. Это «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «транспортировка и хранение» и «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». Они же к 2023 году покажут наибольший рост занятости — из-за падения в текущем году.