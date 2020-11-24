Ярославль, 24 ноября, 2020, 11:29 — ИА Регнум. В 2020 году в Ярославской области ожидается снижение числа занятых в экономике. Об этом говорится в прогнозе баланса трудовых ресурсов региона на ближайшие три года. Прогноз разработан департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области и утвержден постановлением правительства области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рабочий

В 2019 году численность занятых в экономике составляла 607,4 тысячи человек, в 2020 году прогнозируется снижение до 595,8 тысячи. Это обусловлено экономическими последствиями распространения новой коронавирусной инфекции. Восстановление экономики власти ожидают лишь в 2023 году, когда по прогнозу численность занятых вырастет до 605,9 тыс. человек.

Численность зарегистрированных безработных, по оценочным данным 2020 года, составит 25 тысяч человек.

«Рост численности безработных граждан вызван экономическими последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, а также обусловлен повышением максимального размера пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда, установлением доплат безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, повышением минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей и продлением периода выплаты пособия по безработице», — говорится в прогнозе.

К 2023 году число безработных по прогнозу снизится до 9,7 тысячи человек. Департамент связывает это с государственной программой «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2020—2024 годы, а также с реализацией национальных проектов. При этом численность трудовых ресурсов (то есть тех, кто может трудиться) продолжит снижение.

«Основной причиной является сложившаяся с 2017 года тенденция к увеличению темпов снижения численности населения. В 2019 году численность трудовых ресурсов составляла 746,3 тыс. человек, а к 2023 году прогнозируется снижение до 729,8 тыс. человек», — говорится в прогнозе.

В прогнозе названы отрасли, которые больше других пострадали от пандемии. Это «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «транспортировка и хранение» и «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». Они же к 2023 году покажут наибольший рост занятости — из-за падения в текущем году.