Санкт-Петербург, 24 ноября, 2020, 11:30 — ИА Регнум. Петербургские власти запретят ставшую традиционной в последние годы круглосуточную работу общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января. Это вызвано эпидемиологической ситуацией и запретом на массовые скопления граждан, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По той же причине, как уже сообщалось, ресторанам, кафе, барам и ночным клубам запрещено работать в ночь на 1 января 2021 года уже с 23:00 31 декабря.

Тем не менее рождественские службы в православных храмах в ночь с 6 на 7 января состоятся, и здесь от традиционного круглосуточного режима работы транспорта решили не отказываться.

«В этом году круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь с 6 на 7 января для проведения праздничных богослужений в храмах Санкт-Петербурга», — сообщил глава комитета по культуре Константин Сухенко.

Четвертый год подряд комитет по развитию туризма также представит фестиваль «Рождественская звезда».

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Заметим, ранее в Петербурге спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 как раз на 7 января. Математическую модель создали в Санкт-Петербургском политехническом университете.

Напомним, в Петербурге отменили встречу Деда Мороза на Дворцовой площади.