Санкт-Петербург, 24 ноября, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Торжественной встречи Деда Мороза в декабре 2020 года на Дворцовой площади Петербурга не будет. Об этом сообщил 24 ноября глава городского комитета по культуре Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь (архивное фото)

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Сухенко напомнил, что из-за новых эпидемиологических правил запрещено посещать организованные праздничные мероприятия, а пожилых людей вообще отправили на обязательную самоизоляцию.

«Понимая эти обстоятельства, с определенной долей сожаления должны сказать, что традиционная встреча Деда Мороза на Дворцовой площади не состоится», — сказал чиновник.

Вместо этого будет создана некая «праздничная телевизионная программа с участием звезд российской эстрады». Сухенко пообещал, что она будет «качественно новой» и будет показана 31 декабря.

Ежегодная Рождественская ярмарка пройдет на Манежной площади с 19 декабря по 10 января. «Но в менее масштабном формате», — признал Сухенко. Так, на ярмарке не будет традиционного катка и карусели.

Всего в городской план по встрече Нового года вошло более 500 разных мероприятий в районах города, но большинство из них пройдут в онлайн-формате. Школьникам 1−4-х классов раздадут 238 тыс. новогодних подарков, они смогут посмотреть новогодний ледовый спектакль о Снежной королеве только по телевизору либо по сети с помощью QR-кода. Съемки пройдут во дворце спорта «Юбилейный».

Все офлайн-мероприятия должны будут проходить с учетом социальной дистанции и использованием СИЗ, подчеркнул Сухенко.