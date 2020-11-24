Ижевск, 24 ноября, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Арбитраж Удмуртии 14 декабря 2020 года начнёт рассматривать банкротный иск к компании, специализирующейся на добыче сырой нефти, — ООО «Итанефть» из Удмуртии. Истцом выступает налоговый орган, перед которым имеется многомиллионная задолженность, передаёт ИА REGNUM.

Добыча нефти

Иск от УФНС по Удмуртии поступил 18 ноября 2020 года, а 20 ноября дело приняла судья Темерешева. Основанием для обращения послужила задолженность по «обязательным платежам в бюджет в размере 18 597 167 рублей 35 копеек основного долга, просроченного свыше трёх месяцев».

В качестве арбитражного управляющего предлагается участник СРО «Дело» из Московской области.

По данным ЕГРЮЛ, «Итанефть» учреждена в августе 2005 года в Глазове. Уставный капитал — 200 тыс. рублей. Владельцы — Александр Ходаков, который также является директором, и Тамара Данилова.