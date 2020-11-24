Москва, 24 ноября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умер 491 человек. Об этом 24 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Зафиксирован 491 летальный исход», — говорится в информации.

Это на 130 человек больше, чем сутками ранее, когда умер 361 человек. Показатель является максимальным за всё время пандемии.

Всего в РФ коронавирусная инфекция стала причиной смерти 37 031 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 24 326 носителей коронавируса.