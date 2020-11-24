Москва, 24 ноября, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (89%) поддерживают обязательное ношение масок в общественных местах. Такие данные 24 ноября приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Василий Иванов ИА REGNUM В масках

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Также 87% российских граждан считают необходимым соблюдать социальную дистанцию в 1,5−2 метра между людьми в общественных местах.

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Против обязательного ношения масок выступают 10%. Не согласны соблюдать социальную дистанцию 12% респондентов.

Телефонный опрос проведён 16 ноября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре считают, что требование к посетителям магазинов надевать защитные маски не ущемляет их права.

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