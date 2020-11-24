Москва, 24 ноября, 2020, 10:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 24 326 носителей коронавируса, сообщает 24 октября оперативный штаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Это на 847 случаев меньше, чем сутками ранее, когда зарегистрировали 25 173 случая заражения. Среди регионов по числу новых выявленных случаев лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Всего в России за время пандемии выявили 2 138 828 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел уже 1 634 671 человек.