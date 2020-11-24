Ярославль, 24 ноября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Жители Ярославской области начали получать бесплатные лекарства для лечения COVID-19 на дому. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Врач

Первая партия медикаментов поступила в лечебные учреждения области. В комплект входят жаропонижающие, сосудистые препараты и антибиотики. Лекарства развозят специалисты поликлиник, чтобы больные не нарушали режим самоизоляции и сократили число контактов.

Бесплатные лекарства полагаются пациентам с подтвержденным диагнозом, а также с типичной клинической картиной коронавируса или пневмонией. Пациенты с легкой формой заболевания могут забрать свои комплект лекарств, придя в фильтр-бокс при поликлинике.