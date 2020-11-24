Вашингтон, 24 ноября, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Избранный американский президент Джо Байден должен переосмыслить роль и назначение США в блоке НАТО, который с распадом Советского Союза столкнулся с совершенно новыми мировыми угрозами, заявил эксперт по вопросам обороны Чарльз Пенья в статье, вышедшей 24 ноября в The National Interest.

Facebook.com/joebiden Джозеф Байден

Североатлантический альянс, созданный для ответа на советскую «угрозу», с падением Берлинской стены перестал играть свою прежнюю роль: Советский Союз распался, а бывшие страны Варшавского договора оказались с тех пор интегрированы в ЕС и НАТО.

«Россия же не представляет такой угрозы, как бывший Советский Союз», — отметил эксперт, обращая внимание на то, что если в ЕС РФ и считают угрозой, то страны европейского блока, обладающие куда большим экономическим потенциалом, вполне способны защититься себя, «не полагаясь на Соединенные Штаты, как они это делали во время холодной войны».

«Это не значит, что угрозы со стороны России совсем нет, но важно рассматривать угрозу в контексте. И опасность, которую Россия представляет для Европы, может заключаться не столько с военной точки зрения, сколько с точки зрения кибератак и кампаний по дезинформации, направленных на подрыв выборов и доверия к правительствам и институтам», — подчеркнул Пенья.

И проблема здесь не в количестве денег, которые ЕС тратит на свою оборону, а в том, как он их тратит. Европейский контингент НАТО по-прежнему состоит из 28 отдельных вооруженных сил. Безусловно, было бы преувеличением ожидать, что суверенные государства передадут контроль над своими войсками, хотя в других областях это уже произошло, например в части общей валюты. Поэтому обновленный блок НАТО представлял бы собой единую и интегрированную силу. В этом плане крайне важно, чтобы альянс НАТО принял концепцию единой и взаимосвязанной системы управления и связи.

Еще одна часть проблемы состоит в том, что НАТО решила проводить операции за пределами зоны своей первоначальной ответственности, которые отвлекают от ее основной задачи — коллективной защиты от прямых военных угроз Европе. В частности, «вечная война» в Афганистане не критична как для национальной безопасности США, так и для европейской безопасности.

«Даже если Соединенным Штатам не нужно обеспечивать безопасность стран Европы, это не означает, что США должны полностью отказаться от НАТО. Небольшого военного присутствия достаточно, чтобы продемонстрировать приверженность Америки НАТО», — указал Пенья.

Он призвал отказаться от подхода, в рамках которого американские военные во время холодной войны находились на передовой, где они развернуты и сегодня. Напротив, США следует выступать в качестве гарантии — последнего средства, с помощью которого можно поддержать страны Европы превосходящей силой в случае необходимости.

«Избранный президент Байден сказал иностранным лидерам, что «Америка вернулась». Но возвращение не должно означать возврата к структуре НАТО, которая была до Трампа и в основе которой лежит старая парадигма. Вместо этого как президент он должен возглавить перезагрузку НАТО для такого мира, с которым альянс сталкивается сегодня», — добавил эксперт.