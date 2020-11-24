Санкт-Петербург, 24 ноября, 2020, 10:43 — ИА Регнум. Петербург поставил абсолютный «рекорд» по суточной смертности от COVID-19 за всю пандемию. Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки в городе подтвердили смерть 80 человек от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это в четыре раза больше, чем днём ранее, и на шесть летальных случаев больше, чем предыдущий «рекордный» показатель для города — 74 смерти за 11 ноября. И на четыре случая больше, чем в последние сутки умерло пациентов в Москве.

Всего за время пандемии в Петербурге от COVID-19 скончались 5053 человека, согласно официальной статистике.

С весны коронавирус в Северной столице нашли у 104 043 человек, включая 3179 за последние сутки. Таким образом, летальность вируса в Петербурге составила уже более 4,8% при среднероссийском показателе в 1,7%.

Выздоровело от COVID-19 за последние сутки в Петербурге 1628 жителей, их общее число составило 60 116 человек.

Добавим, в России за сутки нашли 24 326 случаев заражения в 85 регионах, зафиксировали 491 летальный исход. Всего коронавирус за время пандемии обнаружили у 2 138 828 человек, 37 031 из них скончался.