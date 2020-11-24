Москва, 24 ноября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в России осложняется. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться», — сказала Голикова.

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По её словам, с начала пандемии было выявлено уже более 2,13 млн случаев заражения коронавирусом.

Голикова также отметила, что с 1 октября по 23 ноября суточный показатель прироста случаев заражения коронавирусом в РФ увеличился в 2,8 раза — с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения.