Москва, 24 ноября, 2020, 10:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия ветерана из Санкт-Петербурга Зинаиду Корневу, которая в пандемию коронавируса собрала с помощью роликов на YouTube 4,5 млн рублей. Все средства были перечислены родственникам медиков, умерших от COVID-19. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Цитаата из видео на YouTube Зинаида Корнева

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За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность Зинаида Корнева получила знак отличия «За благодеяние».

Напомним, 98-летняя Зинаида Корнева вдохновилась примером 99-летнего британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который похожим образом собрал 32,8 млн фунтов (более $40 млн) стерлингов на борьбу с коронавирусом. Он обещал в ответ на пожертвования показать на YouTube, как 100 раз обходит на ходунках свой сад до своего столетнего юбилея 30 апреля. Денег собрали так много, что ветеран обошел дом 200 раз.

Петербурженка же смогла собрать 4,5 млн рублей с помощью видеохостинга YouTube, куда она выкладывала видеоистории о своей фронтовой жизни. Зинаида Корнева во время Великой Отечественной войны была начальником наблюдательного поста и обнаружила сотни вражеских самолетов, а также участвовала в боевых действиях на территории Польши, Украины и Германии.