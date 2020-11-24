Москва, 24 ноября, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Конкурентный отбор в электронной форме объявила авиакомпания «Россия», которая готова оплатить операционный лизинг в отношении одного ВС Sukhoi Superjet 100. Самолёт должен быть поставлен в ноябре-декабре 2020 года. Максимальное значение цены договора превышает 3,255 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет авиакомпании «Россия»

Итоги тендера планируется подвести 11 декабря 2020 года. Максимальная сумма по договору — 3 255 616 069 рублей.

«Воздушное судно передаётся в лизинг (аренду) по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, аэропорт «Раменский» или иное место в Российской Федерации, которое может быть согласовано между сторонами и поставщиком», — отмечается в документации.

Авиакомпания планирует пополнить свой воздушный парк новым самолётом Sukhoi Superjet 100 модель RRJ-95B, который должен быть оборудован двумя маршевыми двигателями Sam146−1S17 и быть в исправном техническом состоянии. Комплектация определена базовой конфигурацией для данной модели.

Напомним, авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот».