Кострома, 24 ноября, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Сотрудники Октябрьского геронтологического центра, расположенного в Костроме, жалуются на «невыносимые условия труда». В беседе с корреспондентом ИА REGNUM они рассказали, что несколько постояльцев социального учреждения для пожилых людей и инвалидов уже заразились новой коронавирусной инфекцией.

Фото с официальной страницы центра во «ВКонтакте» Душевая Октябрьского геронтологического центра

«Я тружусь в психиатрическом отделении для мужчин. Нам с коллегой выделили комнату для сна и отдыха в этом же отделении. Только отдохнуть не получается: дверь в нашу комнату не закрывается — то есть рядом со мной ночью находятся психически нездоровые, неуравновешенные люди, и пока я сплю, кто угодно из них может зайти в комнату и сделать всё что угодно. На прошлой смене мне «уделали» экскрементами всю одежду, например. К тому же больные не спят ночью, шумят и могут делать что угодно. Сил для присмотра за ними не хватает, моей сменщице 62 года, а у нас лежачих в отделении только десять человек — мне приходилось ей помогать по ночам. Бывало, на вахте не спали и по четыре дня — работали буквально на автопилоте. К директору с этой проблемой мы подходили, но он с нами отказывается контактировать — уходит, и всё», — рассказала помощница по уходу за пожилыми людьми Елена Кашина.

По словам женщины, некоторые сотрудники покидают центр, несмотря на закрытый режим работы, введённый в учреждении в апреле 2020 года.

«Чтобы не допустить распространения инфекции, все сотрудники работают сменами по 14 дней. Но режим соблюдают не все: охранник центра находится на вахте с апреля и периодически уходит домой, так же поступают буфетчица, юрист, директор центра уезжает домой на выходные. Я знаю, что один пожилой постоялец нашего центра умер в Окружной больнице костромского округа №2 после заражения коронавирусом, и ещё один постоялец находится в ковидной больнице. Не буду утверждать, что коронавирус проник в центр из-за несоблюдения режима, но правила едины для всех. Почему одни соблюдают их, а другие — нет?» — возмущается Елена Кашина.

Слова Кашиной подтвердила другая работница центра — Ольга Волкова. Она утверждает, что во время 14-дневных смен сотрудники учреждения вынуждены спать в душевых и бельевых комнатах.

«Претензий много: и по жилью, и по питанию. Некоторые сотрудники на сменах ночуют в душевых, в бельевой комнате, в общем зале. По моей информации, более-мене с местами для отдыха всё устроено в двух отделениях центра из восьми. По питанию также есть претензии. Например, раньше сотрудникам позволяли готовить себе еду на сменах, а сейчас нет. Как объяснило начальство, у нас есть прибавка к зарплате, которую они должны забирать и покупать на эти деньги продукты для нас. Но у всех разные потребности. У меня гастрит, и половина еды из общего меню, которое разработали для постояльцев и персонала, мне просто не подходит — из всего этого я ем только творожки. Еда неплохая, просто у персонала есть свои желания и заболевания, и это нужно учитывать»

После того как информация о проблемах геронтологического центра появилась в социальных сетях, ситуацию прокомментировал департамент по труду и социальной защите населения Костромской области. Госслужащие не подтвердили и не опровергли сведения о заразившихся SARS-CoV-2 в центре, но указали, что ситуация в учреждении «контролируется». ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации в Октябрьском геронтологическом центре.