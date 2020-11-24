Санкт-Петербург, 24 ноября, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напомнил руководству регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов о его должностных обязанностях и статусе и пригрозил сменой кадров, если Фонд не откажется от закупки внедорожника стоимостью почти 5 млн рублей.

Сайт госзакупок Закупку отменили.

Все началось с информации неравнодушного жителя региона, который обратился к губернатору под одним из постов Александра Дрозденко в его личном инстаграм-акаунте вечером 23 ноября. Автор спросил главу региона, может ли он повлиять на госзакупку внедорожника стоимостью 4,8 млн рублей, которую, согласно конкурсной документации, проводит региональный Фонд капремонта.

Автор обращения также указал, что жители Ленобласти платят взносы за капремонт, а не для того, чтобы «кто-то покупал себе черный внедорожник», по описанию похожий на Volkswagen Touareg.

На обращение сразу же отреагировала пресс-служба Фонда капремонта Ленобласти, которая заявила, что закупка ведется за счет собственных средств Фонда, а взносы, которые поступают от собственников жилья, аккумулируются на других счетах и находятся под постоянным контролем.

Тогда Александр Дрозденко напомнил, что у Фонда капремонта нет собственных средств, и все деньги, которыми он располагает, — это средства Ленинградской области.

«Должность директора фонда сопоставима с председателем комитета, даже ниже. Есть предельный уровень, его и придерживайтесь. Не будет отмены (закупки внедорожника), будут другие кадры в Фонде работать», — резюмировал глава региона.

Добавим, согласно сайту госзакупок, на утро 24 ноября аукцион на 4,8 млн рублей уже отменён.