В Ярославле алиментщиков отправляют на общественные работы
Ярославль, 24 ноября, 2020, 10:01 — ИА Регнум. В Ярославской области должники занимаются обязательными работами. Об этом рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
Административное наказание в виде обязательных работ предусмотрено за невыплату различных долгов. Должников привлекают к уборке жилых домов, озеленению, благоустройству городских территорий, а некоторых даже задействуют на стройках в качестве рабочих. Как сообщили в УФССП, многие, отработав обязательные часы, трудоустраиваются в организации, в которых отбывали наказание и начинают оплачивать задолженности.
Всего в Ярославской области отбывали наказание в виде обязательных работ 4 386 раз 3 497 должников. За уклонение от обязательных работ предусмотрена более серьезная административная ответственность — штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.