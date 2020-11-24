Ярославль, 24 ноября, 2020, 10:01 — ИА Регнум. В Ярославской области должники занимаются обязательными работами. Об этом рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

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Административное наказание в виде обязательных работ предусмотрено за невыплату различных долгов. Должников привлекают к уборке жилых домов, озеленению, благоустройству городских территорий, а некоторых даже задействуют на стройках в качестве рабочих. Как сообщили в УФССП, многие, отработав обязательные часы, трудоустраиваются в организации, в которых отбывали наказание и начинают оплачивать задолженности.

«В отделении судебных приставов по взысканию алиментных платежей УФССП России по Ярославской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина, которого суд обязал ежемесячно выплачивать алименты на содержание ребенка, который проживает на данный момент с бывшей супругой. Общая задолженность по алиментам превышала 200 тысяч рублей. Должник нигде не работал официально, в центр занятости населения для постановки на учет не обращался. Судебные приставы привлекли мужчину к административной ответственности предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Неплательщика направили отбывать наказание в организацию дорожного хозяйства. После отработки должник трудоустроился в данной организации официально на постоянной основе. Теперь средства на содержание ребенка удерживаются из его заработной платы», — рассказали в УФССП по Ярославской области.

Всего в Ярославской области отбывали наказание в виде обязательных работ 4 386 раз 3 497 должников. За уклонение от обязательных работ предусмотрена более серьезная административная ответственность — штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.