Калуга, 24 ноября, 2020, 10:41 — ИА Регнум. В Калуге международные автомобильные компании «Фольксваген», «ПСМА Рус» и «Вольво Восток» в рамках обеспечения медицинских организаций области дополнительным автотранспортом передали в региональный Миндздрав 11 автомобилей, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» В Калуге автозаводы передали медикам автомобили для обслуживания пациентов

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша на заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил продолжить эту работу.

«Вопрос должен быть закрыт. 34 автомобиля было нужно, 11 нашли. Продолжайте искать оставшиеся. Заключайте при необходимости контракты. У нас есть агрегаторы такси. Мы можем по разумным, оговоренным тарифам заказывать транспорт у них. Конечно, если предприятия помогут, мы от этой помощи отказываться не будем. А я знаю, такие предприятия есть, они обращались», — сказал Шапша.

Ранее из автопарка администрации губернатора области и ряда министерств региона для медицинских учреждений уже передано 15 служебных автомобилей. Еще 18 машин с водителями больницам предоставили калужские предприятия и некоторые руководители районных администраций.