Москва, 24 ноября, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Нецелевое расходование 36 млн рублей, которые были направлены на внедрение института присяжных заседателей в районных судах четырех российских регионов, выявила Счетная палата РФ, и потому данный орган госконтроля предлагает Генпрокуратуре России провести проверки по данным фактам. Об этом 24 ноября сообщили в Счетной палате.

Джон Морган. Господа присяжные

Уточняется, что Счетной палатой было проверено расходование средств, которые были выделены управлениям судебного департамента Бурятии, Карелии, Нижегородской области и Чукотского автономного округа, передает ТАСС.

«Проверка выявила нецелевое расходование средств на общую сумму 36 млн рублей. Большая часть нецелевых расходов (28,5 млн рублей) осуществлена при реконструкции здания Пудожского районного суда в Карелии», — отметили в Счетной палате.

Также указывается, что другие случаи нецелевого расходования средств были отмечены при капитальном ремонте районного суда в Карелии и ряда районных судов Чукотского автономного округа, которые размещены в помещениях муниципальных образований и бюджетом не предусмотрено расходов на ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Кроме того, указывается, что Счетная палата обратила внимание на очень низкую долю рассмотрения дел с участием присяжных в 2018—2019 годах — менее 2% и на отсутствие у региональных управлений департамента судов нужного количества площадей.

При этом по итогам проверки Счетная палата подготовила обращение в российское правительство о том, что необходимо установить срок выплаты присяжным вознаграждений компенсационного характера не позднее 30 дней после со дня провозглашения их решения по уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября из заключения Счетной палаты РФ и белорусского Комитета госконтроля стало известно, что в 2019 году в 2,3 раза в сравнении с 2018 годом вырос объём неиспользованных средств бюджета Союзного государства России и Белоруссии, составив 112,85 млн рублей.