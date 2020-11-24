Барнаул, 24 ноября, 2020, 09:28 — ИА Регнум. Анонсированный Советом Федерации рост всех страховых пенсий на 6,3% корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

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"Надо понимать, что 1000 рублей это — «средняя температура по больнице». Индексация в размере 6,3% к страховой может дать и 500 рублей, и 1200. При этом первый вариант, на мой взгляд, будет более распространён, чем второй.

Звучит избито, но это так, реальная инфляция отличается от формальной. Посмотрите на цены в аптеках, на тарифы ЖКУ на фоне снижения доходов населения, потерь работы, увеличения налогов, закрытия малых предприятий и ИП. Пенсионеры зачастую вынуждены помогать детям и внукам, карабкающимся в этих непростых условиях.

Это не повышение дохода пенсионера, а всего лишь частичное возмещение реальных инфляционных потерь. Если бы пенсионер, получающий минимальную пенсию, получил прибавку в виде 1000, он, может, и был бы рад. Но такому пенсионеру такой прибавки не будет. Она составит более низкий размер».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что после индексации все пенсии в России вырастут в среднем на 1 тыс. рублей и что такое повышение превысит инфляцию примерно в 1,5 раза, «Парламентскую газету» известила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.