Барнаул, 24 ноября, 2020, 09:14 — ИА Регнум. Известный алтайский IT-специалист Андрей Карашов в своем телеграм-канале указал на плюсы российского приложения для отслеживания контактов c зараженными COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро

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»Здесь отрадно, что Минцифры пошли по пути партнерства с Google и Apple, а не стали изобретать «собственную балалайку», как в Германии например. Интеграция системы отслеживания распространения коронавируса с iOS и Android автоматически встроена в операционных системах на смартфонах пользователей. Региональным ведомствам здравоохранения необходимо только подключиться к системе и предоставить контент для уведомлений — остальное уже дело IT-гигантов», — написал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новое приложение «Госуслуги.COVID трекер» разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России при участии Минздрава России. Если один из пользователей заразился и получил положительный тест на SARS-CoV-2, то он может анонимно сообщить об этом в приложении. Далее программа разошлет уведомление на все гаджеты, которые находились в непосредственной близости с инфицированным в последние две недели.