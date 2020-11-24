Токио, 24 ноября, 2020, 08:52 — ИА Регнум. Специалисты тюнинг-ателье Mugen Motorsport модернизировали кей-кар Honda N-One. Об этом сообщается на сайте компании.

Mugen-power.com Модернизированная Honda N-One

Новинка получила новую выхлопную систему, передний сплиттер, а также боковые «юбки», накладку на крышку багажника и колёсные диски из алюминия. Также некоторые изменения произошли в салоне машины. Так, внутри авто появились новый рычаг переключения скоростей и педали, выполненные в спортивном стиле.

В Mugen подчеркнули, что их комплект улучшений для N-One не сделает машину для трека, однако он придаст авто агрессивности и спортивности.

В движение модель по-прежнему приводится бензиновым мотором мощностью 63 л. с.

Ранее дилеры компании Honda в Японии начали продажи модернизированного минивэна Odyssey, оснащённого специальными датчиками и сервоприводом на багажной двери машины, которые позволяют открывать и закрывать дверцу с помощью жеста.

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