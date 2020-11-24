Москва, 24 ноября, 2020, 08:36 — ИА Регнум. Мобильное приложение «Госуслуги.COVID трекер», позволяющее отслеживать социальные контакты заразившихся коронавирусом, которое разработано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России при участии Минздрава РФ, стало 24 ноября доступно для загрузки в магазинах приложений App Store и Google Play.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как уточняется на странице приложения в Google Play, устройство с помощью приложения «Госуслуги.COVID трекер» находит и фиксирует данные других устройств поблизости с использованием технологии Exposure Notification, разработанной компаниями Apple и Google.

Также сообщается, что данное приложение разработано Минцифры РФ при участии российского Минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября стало известно, что правила по обязательной предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на электронные устройства утвердило российское правительство.